Prefeitura efetua pagamento de agosto e servidores completam o 20º mês consecutivo de salários em dia

A Prefeitura Municipal de Guamaré efetuou nesta quinta-feira (27), o pagamento da folha salarial do mês de agosto de 2020 aos servidores municipais, mantendo dessa forma, a folha atualizada pelo 20º mês consecutivo.

O pagamento da folha salarial em dia dentro do próprio mês trabalhado é um compromisso com o funcionalismo do município, que vem sendo cumprido regularmente pelo prefeito Adriano Diógenes, desde o início da sua gestão.

A antecipação da folha garante a movimentação nas vendas locais. Isso só foi possível devido à organização administrativa e financeira da gestão municipal, aquecendo a economia do município.

