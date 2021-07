Prefeitura efetua pagamento de Julho e servidores completam o 7º mês consecutivo de salários em dia

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Finanças, efetuou nesta quarta-feira (28), o pagamento da folha salarial do mês de Julho aos servidores municipais, mantendo dessa forma, a folha atualizada pelo 7º mês consecutivo na gestão do prefeito Eudes Miranda.

O pagamento da folha salarial em dia dentro do próprio mês trabalhado é um compromisso com o funcionalismo, que vem sendo cumprido regularmente pelo o atual governo desde o início da sua gestão, aquecendo a economia do município.