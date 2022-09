Prefeitura emite nota de pesar pela morte do servidor eletricista Gileno Cardoso

É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Guamaré se solidariza com familiares e amigos do servidor municipal GILENO CARDOSO DA SILVA que teve sua vida ceifada, na noite da última quarta-feira (21), em Baixa do Meio, onde residia.

Gileno era eletricista e funcionário da Secretaria de Obras do município. Deixará muita saudade. Nossa sincera homenagem e condolências nesse momento de profunda dor.

As forçam de segurança pública estão realizando a investigação a fim de encontrar os responsáveis por esse crime, para que a justiça seja feita. Ações como esta não serão toleradas.

“A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo esta dor se aquieta, se transforma em silêncio que espera, pelos braços da vida um dia reencontrar” (Padre Fábio de Melo).

Arthur Teixeira

Prefeito Municipal