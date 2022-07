Prefeitura entrega Kits de Ballet para alunas do projeto Casa do Brincar

A Prefeitura de Guamaré através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, realizou no ultimo dia (12), a primeira apresentação do Ballet Clássico infantil, com a entrega dos Kits de Ballet para as meninas que estão fazendo a modalidade na Casa do Brincar, na comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito do município de Guamaré.

O projeto abrange cerca de 60 meninas beneficiadas com as atividades no contra turno escolar. O Ballet ajuda as crianças e adolescentes a aumentar a flexibilidade, resistência, agilidade e além de melhorar seus reflexos, postura e a socializar melhor.

Segundo a secretária de esportes, Larissa Mayara, “o projeto surge com o intuito de melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes da comunidade de Salina da Cruz, promovendo espaço de prática de cultura, lazer e entretenimento através da arte da dança”. Comentou.