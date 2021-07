Prefeitura entrega parques infantis em Guamaré e Baixa do Meio

Para garantir o lazer e diversão das crianças de Guamaré e do distrito de Baixa do Meio, o prefeito Eudes Miranda e a Secretária de Esportes, Lazer e Juventude e primeira-dama, Larissa Mayara entregaram dois parques infantis, instalados no Espaço de Convivência do Vila Maria e na Praça da Juventude.

A Prefeitura realiza o investimento atendendo a uma demanda das comunidades. “Estamos muito felizes em realizar a entrega dos parques, que serão aproveitados para os momentos de lazer da criançada. Queremos proporcionar cada vez mais locais para as crianças brincarem e que tenham momentos agradáveis. É uma satisfação para os pais e para nós que trabalhamos para o bem da nossa cidade”, disse o prefeito Eudes Miranda.

“Estamos oferecendo para estas crianças um espaço que é fundamental para o desenvolvimento da imaginação, a criatividade, os processos de socialização, entre outros benefícios”, afirmou o secretária e primeira-dama, Larissa Mayara.