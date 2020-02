Prefeitura inicia distribuição de 17,5 toneladas de sementes de milho aos agricultores do município

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura, começou a distribuição de sementes aos agricultores do município. A entrega segue conforme cadastramento feito pela secretaria.

Serão distribuídas 17.500 mil kg de sementes, sendo 3,5 mil kg feijão, 7 mil kg sorgo, e 7 mil kg de milho. Todos os agricultores do município serão contemplados. Além do assentamento, o filho do agricultor que trabalha no campo também terá o beneficio.

O secretário de Agricultura, José Reginaldo, com a equipe técnica da secretaria, acompanharam as entregas feitas em cada assentamento, sendo que cada família será contemplada com 5 kg de feijão, 15 kg de milho e 15 kg de sorgo.

Os locais que estão sendo contemplados com a entrega de sementes são: Santa Maria III, Santa Paz, Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Encruzilhada, fazenda Umarizeiro de Baixo e de Cima, Maringar, Betânia I e II, fazendo Nova, Morro do Judas, Quilombo, Lagoa Doce, Mangue Seco I e II dentre outros.

“Temos uma grande satisfação em poder iniciar a entrega das sementes para as famílias dos assentamentos do município em um período propício para o plantio. O incentivo à agricultura familiar é prioridade na gestão do prefeito Adriano Diógenes. A prefeitura está trabalhando para garantir ao pequeno agricultor uma fonte de emprego, e aumento da renda, melhorando assim a economia da nossa cidade”, ressaltou o secretário de agricultura, José Reginaldo.

