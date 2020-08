Prefeitura inicia operação tapa buraco na RN João Pedro Filho que liga Guamaré a Baixa do Meio

Em parceria com o governo do estado (DER), a Prefeitura de Guamaré, iniciou nesta quinta-feira (27) o serviço de recuperação da RN João Pedro Filho, que liga a comunidade de Baixa do Meio a sede do município. A operação Tapa Buraco começou após reivindicação da população diante do estado da rodovia cheia de buracos.

O trecho que está sendo recuperado de 23 km está melhorando a vida dos motoristas e daqueles que visitam a cidade de Guamaré. No total, 20 homens trabalham no local, com o auxílio de um rolo compressor, uma retroescavadeira, duas caçambas, uma prancha, duas placas vibratórias, além de uma caminhonete dando suporte da secretaria de obras.

O Secretário de Obras Sanderson Torres, destaca que o trabalho de tapa-buraco na rodovia estadual foi realizado graças ao esforço do Prefeito Adriano Diógenes, que tem buscado medidas e parcerias para equacionar os transtornos causados a população com os trechos danificados, além de garantir fluidez no trânsito e mais segurança.

A RN João Pedro Filho é de suma importância como via de integração entre a BR 406 e o Município de Guamaré. Trata-se de um trecho de grande extensão que encontra com a malha asfáltica danificada, pela ação das últimas chuvas e grande trânsito de veículos de grande porte que trafegam até Refinaria Clara Camarão.

