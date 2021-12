Prefeitura inicia perfuração de poço artesiano no conjunto dos 120 em Salina da Cruz

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a FERTARN, vai disponibilizar água de qualidade nos próximos dias para 120 famílias que moram No conjunto Nossa Senhora da Conceição, mas conhecido por conjunto dos 120 em Salina da Cruz.

Um poço artesiano está sendo perfurado e um sistema de canalização já instalado no conjunto irá garantir água potável para as moradias atualmente prejudicadas pela falta desse serviço.

Segundo o Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Igor Montenegro, “além da iniciativa por parte da prefeitura de levar água de qualidade às famílias do conjunto dos 120 na comunidade de Salina da Cruz, o poço artesiano levará água até o reservatório que será instalado, e distribuído na rede beneficiando todas as 120 residências”. Comentou.

A Prefeitura vem dando continuidade a execução de um cronograma de perfuração de 6 poços artesianos no Município. Este que está perfurado no conjunto Nossa Senhora da Conceição, é o terceiro.

A perfuração dos poços artesianos deu inicio na gestão do ex-prefeito Eudes Miranda. Sendo concretizado no governo do prefeito Arthur Teixeira.

Desde os primeiros dias de governo que o prefeito tem trabalhado dia e noite com sua equipe, para levar água aquém tem sede, e quem tem sede tem presa.

Fotos: Gildes Brito