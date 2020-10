Prefeitura investe em Internet de alta velocidade gratuita em praças em Guamaré e Baixa do Meio

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Administração, juntamente com o Departamento de Tecnologia e Informação, DTI, está expandindo seus serviços de internet cem por cento fibra óptica, que chega agora com acesso livre à população na Orla de Aratuá e Praça Ponta da Miassaba em Guamaré e na Praça da Juventude, em Baixa do Meio.

O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população e o novo sistema oferecerá ainda WI-FI gratuito. “Os serviços têm estrutura de equipamento de última geração, que possibilitará agilidade e segurança, possibilitando, inclusive, melhor acesso as informações contidas no Portal da Transparência, por exemplo”, destacou o Secretário de Administração, Marcondes Paiva.

O passo a passo para o acesso gratuito ao serviço pode ser visto no banner localizado no topo do site oficial da Prefeitura, através do link www.guamare.rn.gov.br. A novidade faz parte do Projeto transformação e inclusão digital que o município vem realizando na gestão do prefeito Adriano Diógenes, que já lançou a plataforma Guamaré Digital, com todos os serviços públicos oferecidos ao cidadão no ambiente digital, transmissão ao vivo e online das licitações, e mais recente, o Almoxarifado Virtual.

Essa importante ação do Governo Municipal é parte integrante do processo de democratização do acesso às tecnologias da informação, permitindo a todos os Cidadãos Guamareense inserção na tecnologia da informação, simplificando a sua rotina diária, maximizando o tempo e as suas potencialidades.

