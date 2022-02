Prefeitura oferecerá cursos pelo Projeto Conquiste do SENAI em Guamaré

Representantes do CTGAS-ER e da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Indústria, Comercio, Serviços, Energias e Projetos Especiais se reuniram nesta quarta-feira (16), para alinhar parceria e viabilizar cursos voltados a qualificação profissional em diversas áreas, capacitando os profissionais para o mercado de trabalho.

Na ocasião, foi realizada uma análise pedagógica da grade de cursos que serão oferecidos pelo Projeto Conquiste, do SENAI, em Guamaré.

Com o programa de qualificação, a ideia da gestão municipal de Guamaré é oferecer os cursos de formação para população e, com isso, promover geração de empregos na cidade e em regiões vizinhas.

O encontro contou com a presença do secretário municipal Raphael Olegário, o agente corporativo de mercado do CTGAS-ER, Richard Silva, a analista de negócios do CTGAS-ER, Janaína Guedes, e a supervisora pedagógica do CTGAS-ER, Marcela Duarte.

Para o secretário de Indústria e Comércio, Raphael Olegário, entender as necessidades do mercado é fundamental para o sucesso da ação.

“O nosso maior compromisso nesses últimos dias é entender a necessidade do mercado de trabalho que está em mudança e poder aplicar de maneira coerente as formações necessárias para que num futuro bem próximo os munícipes possam ser beneficiados com esse projeto, uma vez que ao logo desses anos a mão de obra qualificada é ainda tão precária no município”, explicou Raphael.

Fonte: Asscom/PMG – Facebook