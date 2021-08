Prefeitura promove curso de capacitação do Sistema de Informação para Criança e Adolescentes para servidores da SEMAS

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu nesta semana, a capacitação do Sistema de Informação para Criança e Adolescentes, seguindo o cronograma Cronograma de formações do FormaSUAS – Formações de Educação Permanente da SEMAS.

A capacitação foi realizada por membros do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONSEC/RN, o secretário executivo, Antônio Rinaldo, e a Assessora Técnica Graça Silva, ambos Coordenadores Técnicos Estaduais do SIPIA – Conselho Tutelar.

Participou deste momento a secretária Juliana Câmara; os representantes do Conselho Tutelar Municipal, coordenadores e técnicos dos CRAS, CREAS, Alta Complexidade e representantes da Saúde e Educação do município.

O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O SIPIA tem uma saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base única nacional para formulação de políticas públicas no setor.