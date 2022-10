Prefeitura promove mega festa no dia das Crianças em Guamaré

A prefeitura de Guamaré promoveu nesta quarta-feira (12), uma vasta programação em comemoração ao dia das crianças. As imagens áreas de drone não me deixa mentir a grandeza da festa preparada com carinho para as crianças do município.

A arena do conjunto Vila Maria ficou pequena para tanta diversão e alegria, e segundo os organizadores cerca de 6 mil pessoas participaram da festa.

As crianças puderam viver um momento mágico com a apresentação dos espetáculos infantis, brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição lancheiras e brinquedos.

Cerca de 4 mil crianças receberam uma lancheira com guloseimas e um brinquedo correspondente a sua idade. A festa marcou o encerramento da 10º Semana do Bebê 2022. Um evento planejado, organizado, e merecedor de aplausos.

Um dos momentos mais esperado da festa foram os espetáculos da Patrulha Canina e do mágico, mas ainda teve na programação os personagens como Baby Shark, Mundo Bita, e o Robô que animaram a criançada.

Ainda houve distribuição de picolés, pipocas e algodão doce ao longo de toda a programação. No mesmo momento em que acontecia o evento na arena evento, equipes da prefeitura através da secretaria de educação, assistência sociais e esportes, faziam distribuição de presentes e lanches às crianças.

“Garantir o direito do brincar transforma a vida das nossas crianças. Criar memórias afetivas através de momentos únicos como o de hoje, produzem sentimentos que ficarão guardados por muitos e muitos anos, na certeza que no futuro, serão muito importantes para a construção do caráter e personalidade das nossas crianças. Feliz dia das Crianças!.” Comentou o prefeito Arthur Teixeira

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: