Prefeitura realiza atividades esportivas na colônia de férias com alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Guamaré, s da Secretaria de Esporte e Laser, realizou simultaneamente na sede em Guamaré, e na comunidade de Baixa do Meio, durante o período de quatro dias, o Projeto Colônia de Férias da Rede Municipal de Ensino. As ações desenvolvidas foram planejadas e desenvolvidas pela equipe da secretaria de esporte, com o apoio e trabalho de profissionais envolvidos entre professores e coordenadores.

O projeto reuniu crianças e jovens entre 6 e 17 anos de ambos os sexos, que ao longo do dia “em dois períodos” participam de jogos e brincadeiras. As atividades aconteceram das 08h às 11h da manhã e das 14h às 17h.

Atividades Esportivas

Brincadeiras como queimadas, pular corda, dado e explosão da bexiga, balão no tecido, passa e repasse com balão de água, corrida com balão de água, guerra de bexiga com água, bola de carona, vôlei, rouba a calda, gato e rato, estátua, corrida chapéu chinês, boliche, desafio do pênalti, competição de bambolê, corrida de saco, corrida de dupla com a bola, bandeirinha, cabo de guerra, futebol mirim, bandeirinha, circuito, jogo da velha (adaptado), corrida de tripé, corrida Sinuosa com Jokenpô, pega varetas gigante, aquecimento com dança, estoura bexiga na barriga, estoura bexigas na cadeira, resta um, prova de pegar a banana na água e os confeitos na farinha, vôlei (adaptado), boliche humano, corrida de obstáculos, queimada maluca, campo minado, torta na cara e a tradicional solta pipa, essa última foi um sucesso entre a garotada.

A Colônia de Férias da Prefeitura de Guamaré é um momento para brincar, cantar, dançar, descansar e aprender com os amigos e professores. O mês de janeiro foi diferente para aproximadamente 700 crianças e adolescentes que frequentam os quatro dias de atividades.

Segundo a secretária de esporte, Larissa Nayara, “Essa é uma oportunidade de trazer para as crianças e adolescentes o significado de diversão durante as férias escolares neste mês de janeiro. Por isso, foi realizada uma programação recheada de jogos e brincadeiras foram preparadas pela equipe da Secretaria de Esportes”. Comentou

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 1 times, 1 visits today)

Santo Mártir São Sebastião aproxima Itamar Alcântara do prefeito Adriano Diógenes