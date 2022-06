Prefeitura realiza festival de Quadrilhas Juninas do Rastapé em Guamaré

Para abrilhantar ainda mais a programação do São João no município, a Prefeitura anuncia abertura do edital de inscrições para o Festival de Quadrilhas Juninas do Rastapé em Guamaré.

O São João é a festa mais tradicional nordestina e claro que não pode faltar uma boa quadrilha.

Serão dois dias exclusivos dentro da nossa programação do Rastapé em Guamaré para prestigiar a cultura através das Quadrilhas Juninas.

Serão mais de R$ 15 mil em premiação, sendo 20 vagas contemplando as categorias de Quadrilha Tradicional e Estilizada. As 3 primeiras colocadas em ambas categorias receberão o prêmio.

1º Lugar Junina Estilizada – R$ 5.000,00

2º Lugar Junina Estilizada – R$ 3.000,00

3º Lugar Junina Estilizada – R$ 2.000,00

1º Lugar Junina Tradicional – R$3.000,00

2º Lugar Junina Tradicional – R$2.000,00

3º Lugar Junina Tradicional – R$ 1.000,00

Acesse o edital e inscreva sua quadrilha! Venha fazer bonito no Rastapé em Guamaré!

Mais informações:

Coordenação de Cultura – 84 99925-0066

[email protected]

guamare.rn.gov.br

Fonte: Asscom/PMG