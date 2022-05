Prefeitura realiza nova remessa de entrega do Cartão Renda Cidadã

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, realizou mais uma nova remessa de entrega do Cartão Renda Cidadã. Benefício de transferência de renda municipal que atende famílias em situação de vulnerabilidade social.

Cada beneficiário recebe a quantia de R$ 208,00 mensais que podem ser utilizados apenas no comércio local. Com o programa Renda Cidadã a Prefeitura de Guamaré beneficia mais de 2 mil guamareenses, e injeta mais de R$ 5 milhões de reais por ano na economia do município.