Prefeitura realiza programação voltada ao autismo

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Educação Especial – NUMEESP realizou na última sexta-feira uma programação voltada para a temática do autismo.

A programação contou com roda de conversa com corpo técnico das escolas municipais durante a semana, culminando com uma bela caminhada pelas ruas da cidade, com o intuito de sensibilizar e orientar a população e o corpo técnico sobre o tema.

Falar sobre o autismo é indispensável para difundir informações para a população e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pela condição. A Prefeitura de Guamaré tem um olhar sensível ao tema, desenvolvendo ações e programas para atender as crianças e suas famílias.