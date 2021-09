“Prefiro ser chamado de carniça a ser chamado de babão”. Disse Leandro Félix

De tudo um pouco aconteceu na sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (31), na Câmara Municipal de Vereadores.

Desabafos, discussão, acusações, recados, e gritos em tom de liberdade, que assustou quem estava no plenário da câmara, ouvindo atentamente o discurso de cada vereador.

A sessão foi acalorada nos momentos finais, e contou um bom público em sua galeria, e inúmeras pessoas online conectadas através das redes sociais do legislativo, e da imprensa local.

Depois que foi compartilhada a transmissão nos grupos de whatsapp, em certo momento nas discursões quase que a internet da câmara parou.

“O que aconteceu hoje, 31 de Agosto de 2021, vai ficar eternizado, eu vou anotar aqui na minha agenda essa data”, disse o vereador Gustavo Santiago.

Estava tudo tranquilo, caminhava para ser mais uma sessão normal a ser concluída em plena harmonia, mas quando chegou nas considerações finais, o bicho pegou, pegando.

Entre os discursos que merecem destaques, destacamos do vereador Leandro Felix, que chegou a dizer que preferia ser chamado de carniça a ser chamado de babão, não sei se foi um recado para alguém, mas ele não citou nomes. E do vereador José Silva, mas conhecido por Dedezinho, que disse que não iria ficar na Câmara dependendo da palavra do Rei, ele foi eleito pelo o povo, e ao povo devia seu mandato.

Todos usaram da palavra, com exceção do vereador Miranda Junior, que ficou assustado, assustadíssimo, e preferiu ficado calado em todo tempo.

O que me chamou também atenção foi o discurso do veterano, vereador Carlos Câmara. Ele disse que não estava entendendo mais nada, e precisava entender melhor, pois estava confuso com os discursos de cada vereador.

Eu entendi, ouvi e anotei tudo bem direitinho… Irei ali só tomar um cafezinho, é ligeirinho, igual a coice de bacuri, e volto já para compartilhar em matéria exclusiva as resenhas da sessão de hoje.

Aguarde!