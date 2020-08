Prego batido… Ponta virada! Adriano apresenta Hélio como pré-candidato a Prefeito de Guamaré

Na tarde deste sábado (15), e diante de suas lideranças partidárias, pré-candidatos e militantes, o grupo do MDB confirmou o nome do ex-prefeito Hélio Willamy, como pré-candidato da legenda a prefeito de Guamaré.

O vice será escolhido em nova reunião partidária.

O grupo politico aprovou o nome indicado pelo o prefeito Adriano Diógenes, que desistiu de concorrer à reeleição.

Adriano emitiu uma carta aberta a população, esclarecendo as razões de sua desistência, e afirmou seu apoio a Hélio.

O anúncio foi feito numa reunião no sitio do vereador e advogado Edinor Albuquerque. Na convenção partidária do MDB que ocorrerá nos próximos dias, será apresentada a chapa completa.

