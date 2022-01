Prego Batido, Ponta Virada! Garibaldi é candidato a deputado Federal pelo MDB

O MDB decidiu na manhã desta quarta feira (12) que o Ex-Senador Garibaldi Alves Filho será mesmo o candidato a deputado federal do partido.

Quando ao destino político do deputado federal Walter Alves ainda tem tempo para as negociações. Que poderá passar por uma aliança com o PT.

“Vou ser candidato a deputado federal. O MDB se reuniu e decidimos que será o coroamento de minha carreira política. Eu já fui prefeito, já fui deputado estadual várias vezes, duas vezes senador, duas vezes governador… o único cargo que nunca ocupei na vida pública foi o de deputado federal. Será que o povo vai preencher essa lacuna na minha vida pública e me ajudar a ser deputado federal?” Indagou Garibaldi.

Blog R. Pires.