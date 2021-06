Prego batido… Ponta virada! Gildis adere ao projeto político de Eudes e Hélio

Visando uma provável eleição suplementar que a bate a porta, as adesões no cenário politico em Guamaré acontecer toda hora, em todo lugar, seja na sede ou na zona rural, a politica tá pegando fogo em busca de mais um voto para fortalecer o grupo político.

O blogueiro e formador de opinião Gildis Brito, anunciou sua adesão ao projeto politico de Eudes e Hélio. Depois de ouvir e ser ouvido, ele decidiu se juntar a nação verde, a nação bacurau.

“Sempre fui oposição, sempre militei ao lado do meu amigo Mozaniel, gente boa, um homem trabalhador, que sempre admirei. Mas a vida da agente é feita de ciclos, e na minha chegou esse momento de mudar, seguir outro caminho, outro rumo, que me leve ao porto mais seguro, e após uma conversa aberta e franca entre eu, Eudes e Hélio, decidi aderir ao projeto politico do MDB. Estou feliz, porque fui bem recebido, e afirmo que a partir de hoje Eudes e Hélio e o bacurau, já podem contar em suas fileiras de guerra com mais um guerreiro de linha frente”. Comentou.

