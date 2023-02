Prego Batido, Ponta Virada! Lenilson declara apoio ao grupo politico do prefeito Arthur Teixeira

Faltando pouco mais de um ano para a realização das eleições municipais em todo Brasil para prefeito e vereador, as adesões na na cidade do ouro negro referente ao cenário politico, estão acontecendo a toda hora, em todo lugar, sem perda de tempo.

Seja na sede ou na zona rural do município, a politica em Guamaré tá pegando fogo nos bastidores em busca de mais um voto para fortalecer o grupo político.

Intermediado pelo o ex-vereador Josenilson Gomes, mas conhecido por Nildinho, desta vez o servidor público e empresário Lenilson Medeiros, conhecido na comunidade como Lenilson de Zacarias, anunciou sua adesão ao grupo politico de Arthur Hélio e Eudes, depois de ouvir e ser ouvido por eles.

O mais novo soldado de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, decidiu se juntar a nação verde e vermelha na linha de frente.

Em sua página no instagram, o líder politico Hélio Willamy, escreveu que: “independente de período eleitoral, sempre acolho, escuto, e estendo as mãos”.

O café com prosa e politica aconteceu na casa do irmão Aldo Gregório, com Hélio, Eudes, Nildinho e Lenilson.

Eis a publicação:

Café com prosa e política: quem me conhece, sabe que é tudo que gosto. Entre um café e outro, a gente segue somando amigos e fortalecendo a nossa liderança política, seja em Guamaré, Baixa do Meio ou nas Comunidades do nosso município. O registro fotográfico foi no bate papo na casa do amigo Aldo Gregório, na manhã de hoje, em Guamaré. Sempre presente junto ao nosso povo, independente de período eleitoral, acolho, escuto e estendo às mãos àqueles que mais precisam, muitas vezes, apenas de um gesto e uma palavra amiga. TMJPS e firme na rocha!