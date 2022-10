Prego Batido, Ponta Virada! O presidente do povo vota no capitão do povo!

O presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, juntamente com os vereadores Manu de Nascimento, Tiago de Berg, Carlos Câmara, e Edinor Albuquerque, que ajudaram o candidato ao senado, Rogério Marinho (PL) anunciaram na manhã desta segunda-feira (10), o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Por sua vez, Rogério reafirmou o compromisso com o grupo politico e com município de Guamaré, e agradeceu pela expressiva votação obtida na cidade do ouro negro. Os vereadores decidiram por unanimidade apoiar neste segundo turno, a reeleição do capitão do povo.

Com essa decisão, o grupo politico fica mais forte e soma forças ao lado do senador eleito, para ajudar o presidente Jair Bolsonaro, na eleição do próximo dia 30 de outubro para o bem de Guamaré e do Brasil.

“O grupo politico vota no próximo dia 30 de outubro no candidato do senador eleito Rogério Marinho, a reeleição do presidente do povo, Jair Messias Bolsonaro!”. Disse Eudes Miranda.