Prego batido… Ponta virada! Os três mosqueteiros estão fechados com Eudes Miranda

Motivo de comemoração para muitos Guamareenses e a nação bacurau, e um balde de água fria na pretensão daqueles que apostam na desagregação, e no enfraquecimento do grupo político do MDB.

A chapa, Eudes Miranda, presidente, e vice, Diego Miranda, está cada vez mais forte para ser consolidada na tarde desta sexta-feira, dia 1º de janeiro 2021, quando será feita a eleição da mesa diretora para o biênio 2021/2022.

O grupo do MDB elegeu na ultima eleição 8 dos 11 vereadores eleitos, mas havia uma articulação por parte da oposição, de uma possível migração de votos para fazer a presidência da câmara.

O SD anunciou nas redes sociais e grupos de whats app a chapa do partido, e apresentou os vereadores Gustavo Santiago, presidente, e vice, Tiago de Berg. Daniel do Sub se soma a chapa da oposição.

Os vereadores do MDB, Edinor Albuquerque, Carlos Câmara, e Eliane Guedes, já tinham também anunciado publicamente, que votavam na chapa Eudes e Diego.

Hoje à tarde na solenidade das entregas de obras da prefeitura, o editor do blog não perdeu tempo, e deu uma cutucada nos vereadores eleitos Dedezinho, Leandro Felix, e Manu de Nascimento, sobre seu voto para presidente da câmara.

Os três mosqueteiros como estão sendo chamados no cenário político, responderam sem arrodeio, na bucha… “Estamos fechados com Eudes Miranda para Presidência da Câmara e Vice Diego Miranda”.

A União dos vereadores Dedezinho, Leandro e Manu é de chamar atenção por sua verdade. Desde que foram eleitos todas as decisões são tomadas em comum acordo.

Há quem afirme que a decisão dos mosqueteiros foi acertada, acertadíssima!

(Visited 114 times, 114 visits today)