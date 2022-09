Prego Batido, Ponta Virada: Rogério Marinho recebe apoio de 5 dos 11 vereadores de Guamaré

O presidente da Câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda (MDB), e mais 4 dos 11 vereadores, anunciaram apoio à candidatura de Rogério Marinho ao Senado Federal.

O grupo se reuniu nesta segunda-feira (05) na capital do estado com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, em agradecimento aos benefícios levados por Rogério para o município.

“Agradeço pela confiança dos vereadores, e pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Quero reforçar nosso compromisso em trabalhar pelo o RN e por Guamaré”, disse Rogério.

Os vereadores que passaram a apoiar Rogério Marinho são: Eudes Miranda (MDB), Edinor Albuquerque (MDB), Manu de Nascimento (MDB), Tiago de Berg (SD), e Carlos Câmara (MDB).

Também estiveram presentes ao encontro politico, o procurador da Câmara de Guamaré, Mauro Gusmão Rebouças, o empresário Berg da Farmácia, o ex-prefeito José Câmara, mas conhecido por Dedé Câmara, e o articulador politico e empresário, Fabio Miranda.