Prepara-se! Vem aí DOMINGRAU 3.0 no mês de Maio em Guamaré

Quem é apaixonado por esportes radicais não vai ficar de fora deste grande evento esportivo e BENEFICENTE, que acontecerá no mês de MAIO no aniversário da cidade de Guamaré.

O segundo DOMINGRAU 2.0 foi sucesso absoluto de público, de arrendação, e de pilotos amantes deste esporte que só cresce no Brasil, e no estado do Rio Grande do Norte.

O comércio local foi aquecido, e a população prestigiou em peso o show das apresentações com manobras radicais na arena de eventos do conjunto Vila Maria.

A equipe organizadora do evento está preparando tudo com muito carinho.

A meta deste ano na arrecadação de alimentos será de 2.5 toneladas de alimentos não perecível, que serão doados a uma instituição de caridade, e divulgado na imprensa local.

Aguarde mais informações aqui no portal, e no instagram do Blog & Domingrau:

https://www.instagram.com/guamareemdia/

https://www.instagram.com/domingrauglr_gmr/