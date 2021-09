Presença do público em jogos de futebol no RN será retomada a partir do dia 17 de setembro

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou em sua conta oficial do Twitter a retomada presencial do público em jogos de futebol para o dia 17 de setembro.

A liberação deu-se a partir da flexibilização do Decreto Estadual em que dispõe sobre o retorno de eventos no RN e também sob parecer positivo da Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap).

Na publicação, a governadora esclarece que a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), junto aos clubes de futebol do Estado, já havia solicitado a retomada do público nos jogos e o governo encaminhou a solicitação para a Sesap.

A secretaria deu parecer positivo para as atividades presenciais no futebol e o retorno está liberado em todo Estado, mas sob condições muito objetivas tendo em vista o cuidado contínuo com a pandemia da Covid-19.