Presidente Bolsonaro cumprirá agenda em Mossoró e Areia Branca na quinta-feira, 12

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou agenda em Mossoró e Areia Branca na próxima quinta-feira, 12 de março. Foi o próprio presidente que confirmou a agenda, na live desta quinta-feira (5) com o secretário nacional da Pesca, Jorge Seif.

A comitiva de Bolsonaro terá três ministros: Sérgio Moro (Justiça), Tereza Cristina (Agricultura) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), além de Jorge Seif.

Da bancada federal do Rio Grande do Norte, pelo menos três deputados federais acompanharão o presidente em Mossoró e Areia Branca: Beto Rosado (PP), reprsentante da região Oeste, com base política em Mossoró; Fábio Faria (PSD), da bancada governista, e o General Girão (PSL), legítimo representante do bolsonarismo no RN.

