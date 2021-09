Presidente Bolsonaro diz que acionará STF sobre valor do ICMS de combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra os governadores sobre o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) dos combustíveis.

A declaração aconteceu durante a live semanal de Bolsonaro, na noite de quinta-feira, 2. Segundo ele, a medida tem a intenção de acabar com o aumento do ICMS dos combustíveis nos estados.

“Entraremos com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, levando-se em conta a emenda 33 de 2001, que trata do ICMS de combustíveis. E no tocante aos governadores, que deveriam seguir a emenda constitucional”, afirmou Bolsonaro.

O presidente afirmou ainda que todos os governadores, sem exceção, aumentam o ICMS para ganhar mais dinheiro.

“Toda vez que aumenta o combustível, eles [governadores] aumentam quase o dobro do que se registra lá na origem. Isso é uma maneira dos governadores ganharem mais dinheiro. E não tem exceção. Todos fazem exatamente a mesma coisa. Arredondando os números, o preço da gasolina poderia estar R$ 1,20 mais barato hoje”, afirmou o presidente. Fonte: CNN