Presidente da Câmara de Guamaré administra com zelo e transparência a casa do povo

Por Wallace Atras

Pautando seu mandato com honestidade, que vem de berço, diga-se de passagem, o vereador Diego Miranda – leia-se Diego de Lisete (MDB), como é popularmente conhecido, Presidente da Câmara de Guamaré, vem administrando com transparência os recursos da “Casa do Povo”, cumprindo corretamente o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, com todos os gastos da casa legislativa disponíveis no Portal da Transparência.

Todas às informações referentes às contas públicas da Câmara; salários, contratações, compras e licitações, estão ao alcance da população em apenas um click.

Outra medida adotada pelo vereador-presidente quanto às despesas do Legislativo é a disponibilidade das informações em menos de 24 horas no Portal da Transparência.

A Câmara vem desenvolvendo um trabalho árduo com eficiência e desempenho destacável com Diego Miranda à frente do Legislativo Guamareense, haja vista, a transparência é o principal remédio contra a corrupção e a má qualidade dos gastos públicos, sendo uma obrigação que dignifica as instituições e seus governantes.

