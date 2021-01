Presidente da Câmara de Guamaré inicia nomeações do Poder Legislativo

O Presidente Interino da Câmara Municipal de Guamaré, Diego Miranda Fonseca (MDB), no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município, iniciou as nomeações do poder legislativo.

Tesouraria e Diretoria

Jackson Romulo Galvão de Miranda Andrade foi nomeado para o cargo de Diretor Financeiro, e João Maria Alexandre da Silva, ao cargo de Diretor Geral da Câmara Municipal.

Comunicação Gabinetes

Para Assessor de Comunicação dos Gabinetes, foram nomeados, Kaio Henrique Frutuoso da Fonseca Cavalcanti, e Manoel Santos de Miranda Sales.

Chefia de Gabinete

Para Chefe de Gabinete na Câmara, o presidente nomeou Raimundo Avelino da Silva Filho.

Assessoria

Para Assessora Parlamentar Aline Ferreira Gomes.

Nota do Blog – I

Na publicação da FERMURN, A Câmara Municipal não especifica claramente qual é dos gabinetes dos onze vereadores que a Chefia de Gabinete, assessores de comunicação e assessoria parlamentares já publicadas no DO prestam seus serviços para melhor entendimento.

Nota do Blog – II

A Câmara Municipal de Guamaré deve convocar os 16 candidatos aprovados no Concurso Público da Casa realizado no ano de 2019.

Tendo em vista que todos os requisitos exigidos pela Câmara já foram cumpridos pelos os aprovados.

Inclusive, entregue toda documentação na Gerência de Recursos Humanos.

Até o presente momento eles aguardam a convocação para assumir seus cargos por Lei. Portanto, antes de nomear ou contratar algum servidor, deve-se observar as vagas a serem preenchidas pelos os cargos provenientes do concurso público.

Nota do Blog – III

Tentamos falar com assessoria de comunicação da presidência da Câmara na sessão extraordinária desta terça-feira (11), mas fomos informados que até o presente momento ainda não tinha sido nomeado. Fica portanto, o espaço aberto.

(Visited 172 times, 172 visits today)