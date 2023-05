Presidente da câmara e vereadores participa da Cavalgada de Chico Nicolau

O último domingo de abril foi marcado pela 1ª edição da ‘Cavalgada de Chico Nicolau’. A festa reuniu cavaleiros e amazonas de toda cidade de Guamaré, região Salineira e do Mato Grande.

A Câmara Municipal esteve representada no evento com as presenças do vereador e presidente da Casa, Eudes Miranda e dos vereadores, Carlos Câmara, Dedezinho, Edinor Albuquerque, e Daniel do Sub.

Bastante prestigiada e bem organizada, a cavalgada cruzou a BR-406 e a RN-401 passando pela comunidade de Umarizeiro e o distrito de Baixa do Meio, sob coordenação de Chico Nicolau. Seu Chico agradeceu a presença dos vereadores e o apoio que recebeu dos amigos e da Prefeitura de Guamaré.

Assecom/CMG