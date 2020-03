Presidente da Câmara parabeniza as vereadoras Eliane e Lisete pelo seu aniversário

O presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda, parabenizou com a entrega de um buquê de rosas, para duas rosas do legislativo, as vereadoras Eliane Guedes, e Lisete Negreiros, pela passagem de seu aniversário, comemorado na terça-feira, 17.

Ao parabenizar suas colegas de bancada pela data festiva, o vereador presidente desejou muitas conquistas, saúde e força para continuarem representante seus munícipes com toda a garra e dedicação, com a qual já vem realizando desde o início do mandato outorgado pelo o povo.

Eliane e Lisete são mulheres fortes, guerreiras, que ama representar seu povo, ama a cidade pela qual tanto luta e sonha em ver prosperar com dias melhores. “Feliz aniversário vereadoras, e que esta data possa se repetir por vários anos, que seus sonhos se tornem realidade e que Deus ilumine seus caminhos para que prossiga na trilha do bem, trabalhando cada vez mais em prol desse povo amado de Guamaré”, destaca Eudes Miranda.

