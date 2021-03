Presidente da câmara se reúne com novo gerente do Banco do Brasil da agência de Guamaré

Na manhã desta sexta-feira (05), o presidente da Câmara de Guamaré, vereador Diego Miranda (MDB), se reuniu com o novo gerente da agência do Banco do Brasil de Guamaré, Vinicius Porto, com objetivo de tratar de assunto referente à prestação de serviços do BB a população. A reunião aconteceu no gabinete da presidência, na câmara de vereadores.

Boas Vindas

O presidente Diego Miranda desejou boas-vindas ao novo gerente, e reforçou a importância da permanência da agência do banco no município, para atender com eficiência toda população. “Hoje o Banco do Brasil cumpre sua função social com o município, sendo uma agência bancária no centro da cidade. A notícia do possível encerramento de suas atividades preocupou muito a população, isto, causaria um dano irreparável na vida do de cada cidadão guamareense, mas graças a Deus, foi apenas um alarme falso”. Destacou.

Boa notícia

Por sua vez, Vinícius Porto, tranquilizou o presidente, e a população com uma boa notícia. Ele disse que “não se procede o fechamento da agência, o que há de fato é um programa de demissão voluntária, e fechamento de unidades no país proposto pelo o banco central, entre agências, postos de atendimento e escritórios no primeiro semestre deste ano, mas garantiu que a cidade não será penalizada, pelo o contrário, nos próximos dias haverá mais investimentos, e a agência receberá mais dois novos servidores para melhorar o atendimento ao público”. Comentou.

Portanto

A população e os clientes da agência de Guamaré podem ficar tranquilos, que não irão sofrer dano algum. O que houve por parte do Banco do Brasil, foi à abertura de programas de demissão voluntária, e fechamento de algumas unidades no país, mas a agência da cidade não será afetada.

(Visited 3 times, 3 visits today)