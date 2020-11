Presidente da CNM se reúne com os novos prefeitos na próxima semana

Passadas as comemorações da vitória nas eleições municipais, os gestores eleitos e reeleitos começam a pensar no planejamento do mandato para melhor atender às demandas de seus cidadãos.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), principal entidade municipalista do país, será uma importante parceira no cumprimento dos desafios da gestão local.

Para dar inicio à atuação conjunta dessa caminhada, o presidente da entidade, Glademir Aroldi, convida os novos representantes do executivo municipal a participarem do 1º Encontro de Prefeitos Eleitos entre os dias 23 e 30 de novembro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

(Visited 2 times, 2 visits today)