Presidente do PTB de Guamaré afirma que partido terá candidatura própria à prefeitura

O presidente do PTB local, o empresário Wildemberg Willian de Macedo, mas conhecido por Berg da farmácia, afirmou ao portal neste sábado (23), que o partido terá candidatura própria numa possível eleição suplementar.

Bem articulado, Berg busca entendimento com outros grupos políticos, mantendo dialogo com vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, e liderança politicas, para formar uma chapa forte e disputar as eleições.

Caso não haja acordo politico, o presidente do PTB disse que o partido não abrirá mão, e lançará candidatura puro sangue. “O partido ainda é pequeno avista dos considerados gigantes da cidade, mas estamos no páreo, trabalhando dia e noite para fazer a diferença, e trabalhar por Guamaré e pelo o seu povo”. Comentou.

O empresário foi o maior cabo eleitoral da campanha de seu filho Tiago Luís (SD), na ultima eleição para vereador. Tiago foi eleito com 505 votos dado pelo o povo nas urnas, sendo um dos vereadores mais jovem da legislatura.

Com esse total de votos no bolso, Berg acredita que é possível somar e multiplicar esse número, quando há coragem e vontade de lutar por Guamaré.

(Visited 81 times, 81 visits today)