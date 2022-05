Presidente do Sindserg Edson Rocha emite mensagem ao Dia do Trabalhador

Parabéns a todos os SERVIDORES municipais de Guamaré, faça chuva ou faça sol, se levantam diariamente para prestar um serviço de excelência em busca de um futuro melhor para todos. Feliz Dia do Trabalho!

Vivemos momentos obscuros com perdas de direitos básicos, mas mesmo assim o trabalhador continua em busca de reconhecimento e valorização dos empregadores, entendemos que o trabalho é a busca do alento, do conforto, da sobrevivência.