Presidente do SINDSERG emite nota de pesar pela partida precoce da professora Jenicleide

A educação de Guamaré e o Sindserg estão de luto. Perdemos na manhã deste domingo (11), a amiga e professora Jenicleide Brasão.

Ela lutava pela vida, e hoje foi mais para perto do pai celeste.

Nossa solidariedade a todos da família desta guerreira, a educação do município sente essa grande perda, uma partida precoce para nossa educação.

Jenicleide sempre foi uma professora militante na linha de frente. Uma mulher e educadora que lutou bastante pela vida com altivez.

Uma cidadã que em vida era inquieta com as injustiças sociais, e mesmo com pouca força, fazia sua parte nas mobilizações dos professores e do Sindserg, onde sempre foi filiada.

Aprendi a conhecê-la bem melhor nos últimos anos. Na convivência descobri essa pessoa querida e admirável.

Passei a ama-la pela sua dedicação a categoria de professores e servidores públicos. Sempre era uma das primeiras a chegar, e a ultima a sair.

Descanse em paz minha amiga, e que um dia iremos nos encontrar nesta feita em comunhão, confraternização e amor.

Que nosso Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.

Edson Rocha – Presidente do SINDSERG