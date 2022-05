Presidente Eudes Miranda decreta o processo eletrônico na Câmara Municipal

O poder legislativo esta implantando o processo eletrônico, o presidente Eudes Miranda (MDB), que sempre está a frente do seu tempo e inova com a modernização do legislativo.

No ultimo dia 09 de maio de 2022 foi publicado o Decreto nº 002/2022 que cria o processo eletrônico no Poder Legislativo. Eudes destacou que “a Câmara esta sendo treinada para tudo ser eletrônico, e assim melhorar o tramite dos processos e o arquivo público do legislativo”. Comentou.

O presidente Eudes Miranda é lembrado por devolver valores ao executivo, nas suas duas passagens pela Câmara Municipal. Devolveu valores carimbados para obras no valor de R$ 8 (oito) milhões de economia de sua gestão.

como presidente da câmara ainda resolveu problemas de infraestrutura do legislativo, melhorou instalações, e foi sobre sua presidência que instalou os novos vereadores com alteração de 9 para 11, inclusive realizou o concurso público com o consórcio Mato Grande com FUNSERN.

A implantação do processo eletrônico é um avanço na transparência e agilidade de processos administrativos.