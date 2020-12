Presidente Jair Bolsonaro anuncia que salário mínimo será de R$ 1.100

O presidente Jair Bolsonaro informou, nas redes sociais, que assinará nesta quarta-feira medida provisória (MP) estabelecendo salário mínimo de R$ 1.100,00 a partir de 1º de janeiro.

O valor representa um aumento de 5,26% em relação ao piso atual, de R$ R$ 1.045. O número também é maior que o autorizado pelo Congresso, que é de R$ 1.088.

“O valor de R$ 1.100,00 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões”, disse Bolsonaro.

O salário mínimo é calculado com base do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), medido pelo IBGE. A previsão do mercado é que esse índice feche no ano próximo a 4,9%. Portanto, se esse número se confirmar, o salário mínimo terá um ganho real no próximo ano.

O valor do salário mínimo é fundamental para as contas públicas. Cada um real a mais no piso nacional representa um aumento de R$ 330 milhões nas despesas federais. A diferença ocorre porque a maior parte das aposentadorias do INSS são atreladadas ao mínimo. O Globo

