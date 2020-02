Presidente nacional do PSB lança pré-candidatura de Hermano Morais a Prefeitura de Natal

Em um evento bastante prestigiado, com a presença de várias lideranças do estado, ocorreu a filiação dos deputados Hermano Morais e Souza ao PSB, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Em seu discurso, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira enalteceu a história do partido no Rio Grande do Norte e em Natal. Segundo o líder da legenda, Natal será uma das prioridades do partido, que busca retomar o protagonismo na capital potiguar.

Para Siqueira, Hermano preenche todas as qualidades necessárias para liderar este processo na capital. “É um político sério, competente, conhece bem Natal e tem todos os atributos necessários para fazer uma grande gestão. Por isso Hermano é o nosso pré-candidato em Natal”, afirmou.

Além de Siqueira e o presidente estadual do PSB, Rafael Motta, estiveram presentes também líderes de outras legendas e autoridades, como o vice-governador Antenor Roberto (PCdoB), Secretário de Articulação Institucional Mineiro (PT), Deputado Federal João Maia (PL), Deputados Estaduais Eudiane Macedo (Republicanos), Isolda (PT), Francisco (PT), George Soares (PL), Kleber Rodrigues (PL), além dos presidentes do PTB, Getúlio Batista e do Cidadania, Wober Júnior.

