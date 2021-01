Prestando Contas: Vereador Leandro reforça pedido para melhorias no sinal de celular da TIM em Baixa do Meio

O vereador Leandro Felix (MDB), reforçou um pedido já feito pelo o ex-prefeito Adriano Diógenes, no mês de maio de 2020 a operadora de telefonia TIM, solicitando melhorias na cobertura do sinal de telefonia, e também a implantação da tecnologia 4G na comunidade de Baixa do Meio para que o serviço de fato, e por direito seja garantido à população.

Na manhã desta quarta-feira (13), como fiscal do município, o vereador protocolou ofício à empresa TIM localizada na capital do estado, em Natal, reiterando a solicitação para atender uma reivindicação frequente dos moradores do distrito que vem sofrendo com a má qualidade do sinal.

A melhoria no sistema significa um avanço e uma grande conquista para a população da comunidade de Baixa do Meio, que cada vez mais necessita dessa importante ferramenta tecnológica.

O vereador ainda ressaltou no documento protocolado que a grande demanda de Baixa do Meio, é por ser o distrito mais populoso do município. Isto exige uma necessidade maior de investimento por parte da operadora TIM para aprimorar a cobertura no local.

Clique aqui e veja o vídeo:



