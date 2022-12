Prevenção e combate a incêndio é coisa séria!

Não existe incêndio acidental, todos são resultados de falhas!

Você sabia que tanto em estabelecimento comercial, público ou residencial, o proprietário ou gestor do espaço é responsável pela segurança dos que ali circulam?

E que em caso de sinistros ambos podem responder cível e criminalmente?

Pois é! Existem diversas diretrizes que devem ser seguidas para evitar a ocorrência de sinistros, e isso é responsabilidade do gestor e dono desses espaços.

Infelizmente o Brasil não tem uma cultura de prevenção e proteção contra incêndios e, por isso, tragédias que destroem edifícios históricos ou deixam dezenas de mortos tendem a se repetir no país.

Na história recente do país tivemos tragédias como a morte de 10 dez jovens em um incêndio no centro de treinamento do Clube de Regatas Flamengo, no Rio de Janeiro e o incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que ceifou 242 vidas. Em ambos os casos houve falhas na prevenção e combate ao incêndio.

Queremos chamar atenção que todo proprietário e/ou gestor de um local que pode sofrer incêndio estrutural é totalmente responsável e deve se atentar a legislação e ao pleno funcionamento do sistema de detecção e combate a incêndios, a fim de zelar pela segurança de todos que ali circulam, bem como do patrimônio. E isto não é difícil de fazer.

Basta contratar um profissional e/ou empresa especializada no combate e prevenção de incêndio de seu estabelecimento para que seja realizado o levantamento das necessidades, elaboração de projetos e instalação do sistema. É preciso prevenir e não esperar a tragédia acontecer.

Temos a tendência de achar que o incêndio só vai acontecer no prédio do vizinho. Estamos sempre tentando ver se não tem uma forma mais barata de resolver, abandonam as questões de prevenção e o treinamento interno.

