PRF divulga edital com 1,5 mil vagas e salários de R$ 9,8 mil, Veja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (18/1) edital de concurso com 1,5 mil vagas. As oportunidades para policial rodoviário federal exigem nível superior e os salários são de R$ 9.899,88 para 40 horas semanais.

As inscrições, que custam R$ 180, começam dia 25 de janeiro e vão até o dia 12 de fevereiro. O cadastro pode ser realizado no site do organizador do certame, o Cebraspe.

A realização das provas está prevista para 28 de março e a divulgação do gabarito, dia 30. A primeira turma deve ser convocada ainda em agosto de 2021.

Ao todo, 1.125 vagas serão para ampla concorrência, 300 reservadas para candidatos negros e 75 para pessoas com deficiência.

