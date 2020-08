PRF prende home e apreende quase R$ 1 milhão em cigarros contrabandeados em São Paulo do Potengi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada deste sábado (01), no km 249 da BR 304, em São Paulo do Potengi/RN, 194.000 maços de cigarros de origem estrangeira sem comprovação fiscal, e prendeu um homem de 37 anos. Foi a maior apreensão de cigarros feita pela PRF no RN. A carga apreendida vale quase R$ 1 milhão.

A equipe de policiais realizava ronda na região, quando abordou um caminhão de cor cinza, e ao vistoriar a carga transportada, verificou-se a existência, em sua totalidade, de cigarros paraguaios contrabandeados.

