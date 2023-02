Primeiro domingo do Verão na Orla leva centenas de pessoas às margens do rio Aratuá

O primeiro domingo do Verão na Orla agitou o município de Guamaré, a programação teve início às 7h da manhã na Orla do rio Aratuá e reuniu centenas de pessoas. A ação é da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Esportes. “O Verão na Orla 2023 está cheio de atrações e foi pensado com muito carinho e com a integração de diversas pastas do governo. O prefeito Arthur Teixeira abraçou nosso projeto audacioso e resultado está incrível, uma belíssima festa”, declarou Larisa Mayara, secretária de Esporte e Lazer.

A programação do primeiro dia de evento contou com atividades para toda a família como: oficinas infantis; pintura facial carnavalesca; torneios de beach soccer, vôlei ball e vôlei; Primeira etapa do Concurso Garota e Garoto Verão 2023; Regata de canoas e atrações musicais.

O evento contou ainda com uma praça de alimentação e estandes das secretárias. O estande da secretaria da Saúde ofertou atividades de promoção à saúde, com campanhas de prevenção à arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika); IST (Infecção sexualmente transmissível); Câncer de Pele e COVID-19.

Durante o evento, a equipe da secretaria de Saúde esteve ofertando aferição de pressão arterial, aferição de glicemia capilar (HGT), aferição de temperatura, aferição de saturação (SPO2), vacinação COVID-19, distribuição de kit prevenção (preservativos e protetor solar).

Asscom/PMG