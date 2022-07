Prisão e apreensão de drogas e arma de fogo em Afonso Bezerra

Final de tarde movimentado na área policial na cidade de Afonso Bezerra, numa operação da PM deflagrada agora a pouco e ainda está em andamento.

A Polícia Militar conseguiu prender com êxito um homem acusado de tráfico, e com ele foram apreendidas drogas tipo maconha e Crak, além de uma arma de fogo.

A operação está sendo coordenada pelo o Subtenente da PM Jailson Moura, responsável pela área, e conta com o apoio do Sargento Felix, comandante do destacamento policial da cidade, e vários PMs.

