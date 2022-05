Problemas na operadora TIM deixa a população de Baixa do Meio indignada

Moradores da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré com cerca de quase nove mil habitantes, voltam a reclamar do sofrimento em razão da má funcionalidade do sinal da operadora TIM no distrito, e nas redes sociais e grupos de WhatsApp a indignação é grande.

Segundo os reclames, além do serviço não cobrir a área territorial da comunidade, no distrito, onde fica a torre da operadora para usufruir da telefonia móvel, somente em lugares altos, como em casas de primeiro andar, o que para eles é um absurdo.

Não é de hoje que as famílias reclamam deste problema que existe e ninguém ainda tomou uma providência.

Além da dificuldade de todos que usam o serviço de fazer uma ligação, ainda tem outros problemas funcionais, como por exemplo, os clientes têm recebidos várias mensagens com alerta de erro, que são mostradas durante as muitas tentativas para se conseguir uma ligação.

É visível e notória a insatisfação com a operadora que insiste em fornece apenas um sinal 2G que não funciona. Não é difícil andar pela as ruas da comunidade e ver alguém reclamando, criticando, e colocando culpa até em quem não tem.

Várias pessoas relatam que não sabem mais aquém apelar, pois já levou o problema para câmara de vereadores, e para o poder público, e nada foi feito para resolver o problema. É fato público que a população está revoltada e sendo prejudicada pela operadora.

Segundo Francisco Cruz (46 anos), “Tá difícil de fazer uma reclamação, pois até mesmo para ligar para a operadora está difícil sem sinal, o que nos resta é esperar em Deus por um milagre”. Comentou.

Nota do Blog

O Artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a obrigação de que concessionárias/permissionárias garantam serviços públicos adequados, eficientes, seguros e, quanto aos serviços essenciais, que é o caso da telefonia celular, contínuos.

Caso os consumidores se sintam lesados como estão sendo a população de Baixa do Meio, seguro encaminhar suas reclamações, denuncias ao Procon RN, através do telefone tradicional: 151 – Celular: 84-99178-7474 – Email: [email protected].

Oremos irmãos!!!