Processo Seletivo é aberto para assistente de alfabetização em Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo.

A instituição busca preencher seis vagas do banco de Assistente Voluntário de Alfabetização para o programa tempo de aprender.

Os profissionais selecionados terão que cumprir jornadas de trabalho entre cinco e 10 horas semanais.

O trabalho de Assistente de Alfabetização é considerado voluntário, mas a instituição disponibiliza ajuda de custo entre R$ 150,00 e R$ 300,00.

Para concorrer o candidato deve estar apto os seguintes requisitos:

Ser brasileiro;

Ter idade mínima de 18 anos no ato da inscrição;

Ter no mínimo formação de nível médio completo (magistério);

Possuir curso e/ou habilidade de apoio à docência.

Aos que tiver interesse as inscrições devem ser efetuadas somente via internet, por meio do envio dos seguintes documentos: cópia do RG; cópia do CPF; cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou superior. Para o endereço eletrônico [email protected] O prazo para se inscrever vai do dia 23 de maio de 2022 a 25 de maio de 2022.

A seleção dos candidatos participantes do Processo Seletivo ocorrerá apenas em uma única etapa, que será por meio de análise do currículo.

O contrato de trabalho do profissional voluntário será de oito meses.