Procuradoria Eleitoral emite parecer favorável a Eudes Miranda

O Procurador Regional Eleitoral do TRE/RN – Rodrigo Telles de Souza, emitiu nesta quinta-feira (15), parecer favorável ao recorrido Eudes Miranda da Fonseca, por acusação de abuso de poder econômico.

Rodrigues Telles rebateu os argumentos do pedido feito pela oposição, que alega desvio de finalidade na propaganda institucional, com grande exposição das ações da Secretaria Municipal de Obras, na época sob a gestão de ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA.

“Diante do exposto, opina a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, quanto às preliminares suscitadas pelo recorrido EUDES MIRANDA DA FONSECA, manifesta-se pela sua rejeição. No mérito, o órgão ministerial pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso”.

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral – Eudes Miranda – Guamaré