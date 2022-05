Profissionais da enfermagem de Guamaré são homenageados pela gestão municipal

Em comemoração ao dia da enfermagem, celebrado no último dia 15 de maio, a Prefeitura de Guamaré através da secretaria municipal de Saúde Pública realizou uma homenagem aos profissionais que atuam no município. Na noite da última terça-feira (24), a vice-prefeita Eliane Guedes, o secretário de saúde Dr. Kennedy Dantas e a secretária adjunta da saúde Daniella Teixeira visitaram Unidades Básicas de Saúde no centro e em Baixa do Meio e o Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda para homenagear todos os profissionais da enfermagem de Guamaré.

“Essa homenagem é um pequeno gesto de agradecimento da gestão aos profissionais que são a base do atendimento à saúde. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão na linha frente no enfrentamento à COVID-19 e superaram todos os desafios que pandemia nos impôs. Merecem todo o nosso reconhecimento e respeito”, declarou a vice-prefeita Eliane Guedes.

Os profissionais foram acolhidos com música ao vivo e um momento de relaxamento conduzido pela psicóloga Rafaela Romana e pela fisioterapeuta e diretora do CER, Meyriane Morais. “Com uma rotina tão acelerada muitas vezes não paramos para cuidar da saúde. Trouxemos uma amostra do projeto “Cuidando de quem cuida”, com um pouco de ginástica laboral que pode ser realizada em qualquer local e traz muitos benefícios à saúde”, explica a psicóloga Rafaela Romana. Asscom/PMG

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: